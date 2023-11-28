Suriyeli patlayıcı madde uzmanı için hazırlanan iddianame kabul edildi

Suriye'de PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde bomba eğitimi aldığı iddia edilen ve jandarma operasyonuyla yakalanan Suriye uyruklu şahıs hakkında hazırlanan iddianame, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü operasyonları çerçevesinde, Hüseyin M.'nin 2016/2018 yılları arasında Afrin bölgesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekim ayında düzenlenen operasyon ile yakalanan Suriye uyruklu Hüseyin M. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şahıs, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, "2017 yılında Suriye Afrin'de bulunduğum sırada tanımadığım 4 örgüt mensubu çarşıya gittiğim sırada beni bir araca zorla bindirdi. Afrin'de bulunan bir eve götürdüler. Burada beni zorla tuttular, örgüt kıyafeti giydirip fotoğrafımı çektiler. Ben buradan 3. gün ilk fırsatını bulduğumda evden kaçtım" şeklinde savunma yaptı.

'Silahlı terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralık ayı içerisinde ilk duruşma görülecek. - ADIYAMAN