Suriyeli Araplar, PKK/YPG'den hesap soruyor

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesindeki Arap kökenli aileler, terör örgütü PKK/YPG'nin evlerini yıkması ve zorla yerlerinden etmeleri nedeniyle hesap soruyor. ABD desteğiyle hareket eden PKK/YPG, Arap köylerinde insan hakları ihlalleri işlemiştir.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinden Eymen el-Ali, Arap kökenli olduğu için evlerini patlayıcılarla yıkan terör örgütü PKK/ Ypg'den hesap sorulmasını bekliyor.

ABD desteğini alan terör örgütü PKK/ Ypg, 2015'te Rakka'da DEAŞ'la çatışma bahanesiyle Arapların yaşadığı çok sayıda köyde insan hakları ihlali suçu işledi.

Tel Abyad'ın batısındaki Selib köyündeki Arapların varlığını hedef alan teröristler, buradaki sivilleri ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldıracağı tehdidiyle yerinden etti.

Baskılara boyun eğen aileler, evlerinin anahtarlarını dahi yanlarına alamadan Selib köyünü terk etmek zorunda kaldı.

Teröristler daha sonra, köydeki evlerin bir kısmını iş makineleriyle yıkarken bir kısmını da mayın ve patlayıcılarla havaya uçurdu.

Selib köyünden Eymen el-Ali, köyden zorla yerinden edilmelerini ve karşılaştıkları zorlu yaşam mücadelesini AA muhabirine anlattı.

PKK/ Ypg'li teröristlerin Mayıs 2015'te köyün tahliyesi için halka 24 saat süre verdiğini ifade eden Ali, "Suriye ayaklanmaları başladıktan sonra bizim köye hiçbir silahlı grup girmemişti. Biz sivildik. Tarım ve hayvancılıkta uğraşıyorduk." dedi.

Dört çocuk babası Ali, PKK/ Ypg'li teröristler ABD'nin başını çektiği koalisyondan güç alarak kendilerini "tehcir ettiğini" belirtti.

Ali, "Komşu köylerimizde ağırlıklı olarak Kürtler yaşıyordu. (2011'deki) Ayaklanmalardan önce çatışma veya kavgamız olmadı." ifadesini kullandı.

"Köye geri dönmemizi engellediler"

Örgütün o dönem komşu köyleri de yakıp yıktığını anlatan Ali, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi, 'köyden çıkmazsanız burada DEAŞ'lıların olduğunu koalisyona söyleyip bombalatırız' diyerek tehdit ettiler. Örgüt sırf Arap olduğumuz için bizi tehcir etti. Sadece üzerimizdeki elbise ile çıktık. Hiçbir şey alamadık. Köyün güzel evlerini dozerle yıktılar. Evleri mayın ağına bağlayıp patlattılar. Sağlam bir ev bile kalmadı. Köye geri dönmemizi engellediler."

Koalisyon desteğini alan PKK/ Ypg'den büyük zulüm gördüklerini vurgulayan Ali, "'Siz Arap'sınız burada kalamazsınız' dediler. Bunlar (PKK/YPG) teröristtir. Tam anlamıyla demografik değişim yaptılar." diye konuştu.

Ali, köyünün örgütten kurtarılacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Örgütten hesap sorulmasını istiyoruz"

Uluslararası topluma seslenen Ali, terör örgütüne verilen destekten vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Ali, "Tek umudumuz Türk ordusu. Evlerimize tarlalarımıza dönmek istiyoruz. Orası artık ev değil harabe ama olsun köylerimiz kurtarılsın, biz çadır kurup yine geri döneriz." dedi.

PKK/ Ypg işgalindeki köyünün, Barış Pınarı Harekat bölgesinin 1 kilometre batısında yer aldığını belirten Ali, "Köyümüzün kurtarılmasını istiyoruz. Koalisyon dahil, örgüte kim destek verdiyse hepsinden hesap sorulmasını istiyoruz. Yıllarca haber alamadığımız alıkonulanlarımız nerede? İsmi, soy ismi ve fotoğraflarıyla kayıtlı 9 gencimizin akıbetini öğrenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.