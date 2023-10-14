Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hudut birlikleri tarafından yakalanan 9 kişiden 6'sı FETÖ üyesi, 1'i PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu çıktı.

Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi 9 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Suriye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 kişiyi tespit etti.

Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 6'sının FETÖ üyesi, 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.