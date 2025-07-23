Suriye ve Suudi Arabistan 6 Milyar Dolarlık Anlaşmalar İmzalıyor

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye'nin Suudi Arabistan ile yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 44 anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapılacak. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, başkent Şam'da düzenlenen Suudi Arabistan-Suriye Yatırım Konferansı'nda Suriye'nin Suudi Arabistan ile yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 44 anlaşma imzalayacağını açıkladı. - ŞAM