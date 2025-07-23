Suriye ve Suudi Arabistan 6 Milyar Dolarlık Anlaşmalar İmzalıyor

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Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, başkent Şam'da düzenlenen yatırım konferansında Suudi Arabistan ile yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 44 anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye'nin Suudi Arabistan ile yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 44 anlaşma imzalayacağını açıkladı.

Suriye ile Suudi Arabistan arasında milyarlarca dolarlık anlaşmalar yapılacak. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, başkent Şam'da düzenlenen Suudi Arabistan-Suriye Yatırım Konferansı'nda Suriye'nin Suudi Arabistan ile yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 44 anlaşma imzalayacağını açıkladı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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