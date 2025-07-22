Suriye ve İsrail, ABD'nin Arabuluculuğunda Görüşecek

Suriye ve İsrail, ABD'nin Arabuluculuğunda Görüşecek
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Suriye ve İsrail'in, ABD'nin arabuluculuğunda perşembe günü bir araya geleceği, görüşmelere ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkanlık edeceği iddia edildi. Görüşmelerin güvenlik uygulamaları ve işbirliği arttırma konularına odaklanması bekleniyor.

ABD basını, Suriye ve İsrail'in perşembe günü ABD'nin arabuluculuğunda bir araya geleceğini ve görüşmeye ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın başkanlık edeceğini iddia etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Suriye ve İsrail'in yeni krizleri önlemek üzere perşembe günü ABD'nin arabuluculuğunda bir araya geleceği iddia edildi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın perşembe günü İsrail ve Suriye arasında gerçekleştirilecek görüşmelere başkanlık edeceği öne sürüldü. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki güvenlik uygulamalarına odaklanılması, taraflar arasındaki iletişim ile işbirliğinin arttırılmasına değinilmesi ve gelecekte yaşanabilecek kriz durumlarının önüne geçilmesi bekleniyor. Görüşmenin yapılacağı yer bilinmezken, İsrail ve Suriye tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmaya bir İsrailli yetkili daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda göreceli bir sessizlik var ama temel meseleler ABD, İsrail ve Suriye hükümeti arasında kapsamlı bir anlaşma olmadan çözülemeyecek" demişti.

İsrail ve Suriye en son Azerbaycan'da bir araya gelmişti

Taraflar arasındaki son görüşme, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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