Suriye, Tunus'ta yeniden büyükelçilik açıyor

Suriye, Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta yeniden büyükelçilik açma kararı alındığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Şam'da yeni büyükelçilik atamasını hızlıca onaylamasının ardından Suriye de Tunus'ta yeniden büyükelçilik açacağını duyurdu.

Tunus, 2012 yılının Şubat ayında Suriye'yi tanımama kararı almış, daha sonra dönemin Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki, 2012 yılında Tunus Büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı. İki ülke arasındaki kopan iletişim Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ilişkileri güçlendirme kararı ile yeniden tesis ediliyor. - ŞAM