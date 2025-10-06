Suriye Parlamentosu'nda Kadın Temsil Oranı Düşük Kaldı

Suriye'de dün düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçları netleşirken, kadınların parlamentoda temsil oranı beklenenin altında kaldı. Sadece 6 kadın aday parlamentoya girmeye hak kazandı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenen ilk parlamento seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde 49 seçim bölgesinde bin 578 adayın yarıştığını ve 119 adayın parlamentoya girmeye hak kazandığını açıkladı. Kadınların parlamentoda temsil oranı beklenenin altında kalırken, sadece 6 kadın aday parlamentoya girmeye hak kazandı.

Süveyda, Haseke ve Rakka kentlerinde seçim yapılamadı

Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Nawar Necme, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında seçim sürecinin adil, şeffaf ve yargı gözetiminde tamamlandığını belirtti. Necme, "Açıklanan sonuçlar kesin ve itiraza kapalıdır. Her milletvekili, aidiyetine bakılmaksızın tüm Suriyelileri temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın anayasa gereği parlamento üyelerinin üçte birini atama yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Necme, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın atayacağı üçte birlik kontenjanın seçmen kurumlarıyla doğrudan bir bağlantısının olmadığına ve tüm olumsuzlukları telafi etmeyi gözeteceğine inanıyorum" dedi.

Necme, Süveyda, Haseke ve Rakka kentlerindeki güvenlik durumu nedeniyle seçimlerin gerçekleştirilemediğini belirterek, söz konusu kentlerde seçimlerin yapılması için yarın özel bir toplantı düzenleneceğini kaydetti. Necme, söz konusu bölgelerde yerel güçlerin kontrolü nedeniyle sürecin tamamlanamadığına dikkat çekti. Seçimlerde Hristiyanların ise yalnızca 2 sandalye kazandığını açıklayan Necme, engelliler ve devrim gazilerinin parlamentodaki temsil oranının yüzde 4 seviyesinde olduğunu ifade etti. Seçim sürecinde herhangi bir kota veya mezhep temelli paylaşım yapılmadığını, sürecin tamamen ulusal irade çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyen Necme, seçimlerin Suriye'nin mevcut gerçekliğini yansıttığını belirterek, "Şimdi önümüzdeki görev, eksiklikleri giderecek güçlü ve sorumlu bir parlamento oluşturmaktır" dedi.

Suriye'de tüm seçim süreci uluslararası ve yerel gözlemcilerin denetiminde gerçekleşti. Toplam 210 sandalyeden oluşan mecliste 140 sandalye halk oylamasıyla, 70 sandalye ise eş-Şara tarafından atanacak. - ŞAM