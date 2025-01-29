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Suriye'nin Yeni Geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Oldu

Suriye'nin Yeni Geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Oldu
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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Ahmed eş-Şara, yeni anayasa kabul edilene kadar geçici devlet başkanı olarak atandı. Şara, Heyet Tahrir Şam ile savaşan grupların komutanlarıyla yapılan toplantıda devlet başkanı seçildi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara, yeni bir anayasa kabul edilene kadar ülkenin geçici devlet başkanı oldu.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni lideri olan Ahmed eş- Şara, ülkenin geçici devlet başkanı oldu. Askeri Operasyon Yönetimi Sözcüsü Hasan Abdül Gani'ye dayandırılan haberde, Şara'nın yeni bir anayasa kabul edilene kadar görev yapacağı ve geçici bir yasama konseyi kurma yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Şara'nın Esad rejimini devirmek için Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile birlikte savaşan silahlı grupların komutanlarının katıldığı başkent Şam'daki bir toplantıda devlet başkanı olarak seçildiği aktarıldı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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