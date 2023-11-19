Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 4 teröristin Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Politika