Suriye'nin Güneyindeki Dürziler Ekonomik Krize Tepki Gösterdi

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde yaşayan Dürziler, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle Şam yönetimine tepki gösterdi. Protestocular, lastikler yakarak Suveyda-Şam Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Kent merkezindeki iş yerleri de kepenk indirerek destek verdi. Suriye lirasının değer kaybı ve yakıt fiyatlarındaki zamlar da halkın sıkıntılarını artırdı.

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde yaşayan Dürziler, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle Şam yönetimine tepki gösterdi.

Suveyda 24 yerel ağının haberine göre, kent merkezi ile Mutune, Mecadil, Nemre, Şehba, Kanavat ve Sule köylerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığına karşı seslerini duyurmaya çalışan protestocular, lastikler yakarak Suveyda-Şam Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Kent merkezindeki çoğu iş yeri de kepenk indirerek protestolara destek verdi.

Ağın söz konusu protestolardan paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Kerama Kavşağı'nda toplanan yüzlerce kişinin, "Suriye bizimdir, Esed ailesinin değil" sloganları attığı yer aldı.

Şoförler "kontak kapattı"

Diğer yandan, kentteki bazı toplu taşıma araçlarının sürücüleri, yakıt fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek için seferleri durdurdu.

Suveyda'da yaşayanlar, geçen yıl da hayat pahalılığı, yolsuzluk, elektriksizlik ve güvenlik durumunun kötüleşmesini protesto etmişti.

SL'nin dolar karşısında değer kaybı hızla artıyor

12 yılı aşkın süredir iç savaşın hakim olduğu, ekonomik krizin derinleştiği Suriye'de, yerel para biriminde değer kaybı da devam ediyor.

Suriye lirası (SL) son 3 haftada yüzde 24 değer kaybederken, 1 ABD doları 15 bin SL seviyesine yükseldi.

SL'deki erime, temel tüketim maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlere yansıdı. Alım gücü iyice düşen halkın sıkıntıları büyümeye devam ediyor.

Yakıt fiyatlarına zam

Suriye yönetiminin İçişleri Bakanlığı, dün benzin ve mazot fiyatlarına yeni zamlar yapmıştı.

90 oktan benzinin litre fiyatı yüzde 166,67 artışla 3 bin SL'den 8 bin SL'ye, 95 oktan benzinin litre fiyatı da yaklaşık yüzde 35 artışla 10 bin SL'den 13 bin 500 SL'ye yükseltilmişti.