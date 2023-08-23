Suriye'nin güneyinde Şam yönetimi karşıtı gösteriler devam ediyor

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde başlayan Şam yönetimi karşıtı gösteriler, 7'nci gününde devam ediyor. Protestocular, adalet ve yurttaşlık devleti taleplerini dile getirirken, Suveyda-Şam Otoyolu'nu trafiğe kapattılar.

TEL Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde başlayan Şam yönetimi karşıtı gösteriler, 7'nci gününde devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye ordusu kontrolündeki Suveyda'da, Şam yönetimini protesto etmek için yüzlerce sivil kent merkezindeki Karame Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestocular, "Adalet ve yurttaşlık devleti istiyoruz", "Biz bu vatanın evlatlarıyız, dış mihrakların değil", "Din Allah'ındır, vatan hepimizindir" yazılı dövizleri taşırken, "Beşşar Esed seni istemiyoruz", "Suriye bizimdir, Esed ailesinin değil", Suriye özgürdür, İran dışarıya" sloganları attı.

Kent merkezindeki Teşrin Meydanı'nda ise Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in posterini yakan protestocular, Suveyda-Şam Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı.