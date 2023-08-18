Suriye'nin Dera ilinde göstericiler Esed rejimini protesto etti

Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilindeki göstericiler, Şam yönetimini protesto ederek tutukluların serbest bırakılmasını istedi. İnhel, Busra eş Şam, Neva ve el-Hirak ilçelerinde düzenlenen gösterilerde, Esed rejimi yıkılsın, Suriye bizimdir sloganları atıldı. Protestocuların ilerleyen günlerde diğer şehirlerde de gösteri düzenlemesi bekleniyor.