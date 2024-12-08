Suriye'nin Başkenti Şam Muhaliflerin Kontrolüne Geçti, Gaziantep'te Kutlamalar Yapıldı

Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler, sabah erken saatlerde cadde, sokak ve meydanlarda kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı.

Şahinbey ilçesindeki Millet Cami meydanı ile Maarif Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları ile kutlama yaptı, konvoy düzenledi. - GAZİANTEP