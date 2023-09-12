Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun yeni başkanı Hadi el-Bahra oldu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) başkanlığına, görev süresi dolan Salim el-Muslat'ın yerine Hadi el-Bahra seçildi. Bahra, Suriye muhalefetinin başmüzakereciliğini yapmıştır.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) başkanlığına, görev süresi dolan Salim el-Muslat'ın yerine Hadi el-Bahra seçildi.

SMDK'nin İstanbul'daki 68. Genel Kurul toplantısında Hadi el-Bahra, tek aday olarak girdiği seçimde 65 oyla başkanlığa seçildi.

Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmak amacıyla yapılan Cenevre görüşmelerinde, Suriye muhalefetinin başmüzakereciliğini yapan Bahra, Salim el-Muslat'ın halefi oldu.

Genel Kurulda ayrıca, Abdulhekim Beşşar Abdulmecit Bereket ve Dima Musa da başkan yardımcılığına, Heysem Rahme ise SMDK Genel Sekreterliğine seçildi.

Hadi el-Bahra kimdir

Hadi el-Bahra, 1959'da Şam'da doğdu. ABD'de endüstri mühendisliği eğitimi gördü. Suudi Arabistan ve Suriye'de iş hayatında önemli görevler üstlendi. İyi derecede İngilizce bilen Bahra, Suriye iç savaşından bu yana iletişim, medya, yardım faaliyetleri ve siyasi destek gibi alanlarda çalışmalar yürüttü.