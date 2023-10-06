Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu İdlib Saldırılarını Kınadı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Şam yönetiminin İdlib'de düzenlediği saldırıları kınadı. SMDK, saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti ve BM'nin kayıtsız kalmasını eleştirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Şam yönetiminin İdlib'de düzenlediği, onlarca sivilin yaralandığı ve hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

SMDK, Şam yönetiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e yönelik devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye ordusunun İdlib ve Halep'teki sivil yerleşimlerde onlarca sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğu saldırıları, "savaş suçu" olarak nitelendirildi.

Şam yönetiminin 2011'den bu yana sivil yerleşimleri hedef almayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "böl-yönet" politikasıyla Suriyelilerin arasını açmayı amaçladığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) saldırılara karşı kayıtsız kaldığına işaret edilen açıklamada, bu durumun, Şam yönetimini saldırılarını sürdürmeye teşvik ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.

İşlenen savaş suçlarının en şiddetli şekilde kınandığı açıklamada, "BM ve uluslararası toplumdan ciddi şekilde saldırıları kınamalarını talep ediyoruz. Siyasi sürecin tıkanıklığını çözmek için BM'nin 2254 sayılı kararını desteklemeyi ve ciddi şekilde çalışmayı talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusu ve destekçileri, son günlerde İdlib ve Halep'teki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor. Saldırılarda şimdiye kadar 15 sivil hayatını kaybetti, 78 sivil yaralandı.