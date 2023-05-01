Suriye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları Ürdün'de bir araya geldi

Suriye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelerek, Suriye ile ilişkilerin nasıl normalleştirileceğini ele aldı.

Suriye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelerek, Suriye ile ilişkilerin nasıl normalleştirileceğini ele aldı.Dışişleri Bakanları, 2011'den bu yana ilk kez toplu şekilde görüştü.

Suriye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, 2011'de Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasından bu yana ilk kez bir araya geldi. Ürdün'ün başkenti Amman'daki görüşme sonrası yazılı açıklama yayınlandı. Açıklamada, Suriye ile ilişkilerin nasıl normalleştirileceğinin, yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin gönüllü olarak evlerine dönüşünün ve Suriye sınırları boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin ele alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırlarından uyuşturucu kaçakçılığına son verilmesine yardım etmeyi kabul ettiği aktarıldı.

Suriye, Arap devletleri ve Batı tarafından son derece bağımlılık yapan captagon adlı uyuşturucu maddeyi üretmek ve kaçakçılığını organize etmekle suçlanıyor.

"Suriye ve Suriyelilerin yaşadığı gerçeklikte iyileşmeye yol açacak adımlar atılmalı"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, görüşmenin çatışmanın sona erdirilmesi için "bir başlangıç olduğunu ve sürecin devam ettiğini" söyledi. Safadi, "Suriye ve Suriyelilerin yaşadığı gerçeklikte iyileşmeye yol açacak adımlar atılmalı" dedi.

Görüşmede Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alınıp alınmadığı sorusuna Safadi, kararın Birlik tarafından alınması gerektiğini söyledi. - AMMAN