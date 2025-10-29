Haberler

Suriye, Kosova'yı Resmen Tanıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kosova'yı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığını açıkladı. İki ülke, Suudi Arabistan'da yapılan toplantıda işbirliği ve tanıma süreçleri üzerinde durdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kosova'yı resmen bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığını açıkladı.

Suriye ve Kosova'dan heyetler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katılımıyla üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, karşılıklı resmi tanıma, işbirliği ve ortak anlayışın geliştirilmesine ilişkin başlıklar ele alındı. Toplantı sonrasında Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye, halkların kendi geleceğini tayin etme hakkına olan inancından ve Balkanlar'da barış ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik kararlılığından hareketle, Kosova'yı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, alınan kararın Suriye'nin dünyadaki farklı ülkelerle iş birliği köprülerini genişletme ve dostane ilişkileri geliştirme politikası çerçevesinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın yapıcı rolüne dikkat çekilerek, "Riyad yönetiminin görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve diyalogu destekleme yönündeki çabaları bu kararın alınmasında uygun şartları oluşturmuştur" denildi.

Şam yönetimi, Kosova ile en kısa sürede diplomatik ilişkiler kurmayı ve siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Osmani'den eş-Şara'ya teşekkür

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya Kosova'yı tanıma kararından ve Kosova halkına desteği nedeniyle teşekkür etti. Osmani, "Hem Kosova hem de Suriye halkı, özgürlüğe ulaşmak için çok acı çekti ve büyük fedakarlıklar yaptı. Bu nedenle, bugün gerçekleşen karşılıklı tanıma yalnızca devlet egemenliğinin teyidi değil, aynı zamanda özgür yaşamak için mücadele eden birçok neslin fedakarlığının da takdir edilmesidir" dedi.

Kosova Başbakanı Kurti: "Kosova artık 120 ülke tarafından tanınıyor"

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise, "Bugün büyük bir haber aldık. Suriye'nin de Kosova'yı tanıyan ülkeler arasına katılmasıyla birlikte Kosova artık, 120 ülke tarafından tanınıyor. Başarılı çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Osmani'ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemiz, tarihinde yeni ve kritik dönemece girerken, ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir

Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.