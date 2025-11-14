Suriye konusunda Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı gerçekleştirildi
Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın başkanlığında Suriye konusunda Dışişleri Bakanlığı'nda 10'uncusu düzenlenen Kurumlararası Eşgüdüm Grubu Toplantısı'nda, Suriye ile ikili ilişkiler kapsamındaki çalışmalar ele alındı. - ANKARA
