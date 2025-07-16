Suriye, İsrail Saldırılarına Karşı Savunma Hakkını Vurguladı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına sert tepki vererek, topraklarını koruma hakkını her türlü yöntemle savunacaklarını açıkladı. Bakanlık, uluslararası toplumu da bu konuda sorumluluk almaya davet etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarına tepki göstererek, "Suriye, topraklarını ve halkını savunma hakkını her türlü yöntemle koruyacaktır" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu açık İsrail saldırısı, gerginliği artırma ve kaos oluşturma amacı güden sistematik bir politikanın parçasıdır. Bu tehlikeli tırmanışın sonuçlarından İsrail'i tamamen sorumlu tutuyoruz. Suriye, topraklarını ve halkını savunma hakkını her türlü yöntemle koruyacaktır. Uluslararası toplumu, İsrail saldırılarına son vermek için sorumluluk almaya ve acil önlemler almaya davet ediyoruz" denildi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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