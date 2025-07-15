Suriye, İsrail'in Süveyda'daki Hava Saldırılarını Kınadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin Süveyda kentinde hükümet güçlerini hedef alan hava saldırıları kınandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Süveyda kentindeki şiddetli iç çatışmalar sırasında hükümet güçlerine yönelik düzenlediği saldırıları kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " Suriye, İsrail tarafından Suriye sınırları içinde koordineli şekilde gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) ve savaş uçaklarının kullanıldığı saldırıları en sert şekilde kınıyor. Bu saldırılar bazı silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri mensubumuzu ve çok sayıda masum sivili hedef almıştır. Bu suç teşkil eden eylem, Suriye'nin egemenliğinin açık bir ihlali olmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun ilkelerine aykırı, reddedilmesi gereken bir saldırı ve süregelen bir dış müdahale örneğidir. Kasıtlı ve şüpheli bir bağlam içinde planlanmış bir zamanlamayla gerçekleştirilen bu saldırı, Suriye'nin ulusal birliğini hedef almış, savaş sonrası güvenlik ve istikrarın yeniden tesis etmeye çalışıldığı hayati bir dönemde, ülkeyi kaos ve güvensizlik ortamına sürüklemeyi amaçlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Suriye, söz konusu saldırı ve sonuçlarından İsrail tarafını tamamen sorumlu tutmaktadır. BM Güvenlik Kurulu'nu ve uluslararası toplumu hukuki ve insani sorumluluklarını yerine getirmek üzere açık ve etkili bir şekilde İsrail'in saldırısını kınamaya çağırıyor ve topraklarımız ile halkımızı savunma konusunda, uluslararası hukukun verdiği tüm meşru yollara başvurma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

Süveyda kentindeki iç çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar patlak vermişti. İsrail ordusu ise dün ve bugün silahlı çatışmalara müdahale için Süveyda'ya giden Suriye ordusuna ait tankları vurmuştu. Ülkesinde Dürzi nüfusu bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir uyarı olduğunu, Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, "Süveyda'da şehrin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle varılan mutabakatın anlaşmanın ardından tam ateşkes ilan ediyoruz. Sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceğiz ve kanun dışı grupların hedef alması durumunda müdahale edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kasra, tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini belirtmişti. - ŞAM