Suriye Hükümeti Etnik ve Mezhepsel Gruplara Eşit Mesafede Yaklaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye hükümeti, ülkedeki tüm etnik ve mezhepsel gruplara eşit mesafede durmayı hedefleyerek çalışmalara devam ediyor. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 13 Ağustos'ta imzalanan mutabakat çerçevesinde Suriye Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.

MSB Kaynakları: (Suriye'deki son duruma ilişkin) Suriye hükümeti ülkedeki her türlü etnik ve mezhepsel gruba eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır ve bu doğrultuda atılan her adım bölge barışına katkı sağlamaktadır. 13 Ağustos'ta Suriye ile imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' çerçevesinde, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri devam etmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.