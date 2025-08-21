Suriye Harekatında Tünel İmha Faaliyetleri ve Yasa Dışı Geçişler
MSB, Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri ile yasa dışı geçişlere dair son durumu açıkladı. 548 kilometre tünel imha edildi, son bir haftada 268 kişi yakalanırken, yılbaşından bu yana toplamda 5 bin 113 kişi yakalandı.
MSB: Suriye Harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat (212) ve Menbic (336) toplam 548 kilometreye ulaşmıştır.
MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 268 kişi yakalandı, 944 kişi ise hududu geçemeden engellendi.
MSB: 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, engellenen kişi sayısı da 46 bin 881'e ulaşmıştır.
MSB Kaynakları: (Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin) Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır.