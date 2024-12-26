Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı'na Enes Hattab atandı
Suriye'de Beşar Esad rejiminin ardından oluşan yeni yönetim, Enes Hattab'ı Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına atadı. Hattab, Jairoud'da doğarak daha önce 'Ebu Ahmed Hudud' ismiyle tanınıyordu.
Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Enes Hattab atandı.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri belirleniyor. Suriye'de yeni yönetim, Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Enes Hattab'ın atandığını duyurdu.
Şam'ın kuzeydoğusundaki Jairoud'da doğan Hattab, daha önce "Ebu Ahmed Hudud" olarak biliniyordu. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika