Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Çin'in egemenlik hakkını desteklediğini söyledi

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezinde BM Genel Kurulu 78. oturumunun genel görüşmelerinde konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, Çin'in kendi egemenliğini savunmak için her türlü önlemi almaya ve her türlü adımı atmaya yönelik vazgeçilmez hakkını önemle vurguladıklarını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh, Suriye'nin tek Çin ilkesini desteklediğini ve Çin'in kendi egemenliğini savunma hakkını tanıdığını söyledi.

Sabbagh, Salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun genel görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Suriye, tek Çin ilkesini ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin iç işlerine dışarıdan müdahale girişimlerine karşı çıkma konusundaki duruşunu desteklemektedir" dedi.

Sabbagh, Suriye'nin, Çin'in kendi egemenliğini savunmak için her türlü önlemi almaya ve her türlü adımı atmaya yönelik vazgeçilmez hakkını önemle vurguladığını belirtti.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezinde BM Genel Kurulu 78. oturumunun genel görüşmelerinde konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam Sabbagh (kürsüde ve ekranlarda), 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)

Sabbagh konuşmasında Suriye'nin ABD tarafından onlarca yıldır Küba'ya uygulanan ekonomik ambargoyu kınadığını belirterek, ABD'nin Kore Yarımadası'nda yürüttüğü ve bölgede gerilimi artıran askeri eylem ve tatbikatlara son vermesi çağrısında bulundu.

Bakan yardımcısı, Batılı ülkelerin Rusya, İran, Venezuela, Belarus, Nikaragua, Kuzey Kore, Zimbabve, Eritre ve Suriye'ye uyguladığı her türlü tek taraflı baskıcı önlemin kaldırılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Sabbagh, hedef alınan insanlar üzerinde yarattığı felaket boyutundaki etkileri bakımından bu tek taraflı baskıcı önlemleri en az silahlı terörizm kadar acımasız ve tehlikeli gördüklerini de sözlerine ekledi.