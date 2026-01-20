Haberler

Suriye'den terör örgütü SDG'ye Haseke istişareleri için 4 günlük süre

Suriye Devlet Başkanlığı, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetinin geleceği hakkında ortak bir anlayışa varıldığını duyurdu. SDG'ye dört günlük bir istişare süresi verildiği belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin çeşitli başlıklarda ortak bir anlayışa varıldığını açıkladı. Yayımlanan resmi bildiride, bölgelerin entegrasyon sürecine ilişkin detaylı bir plan oluşturulması amacıyla SDG yönetimine 4 günlük bir istişare süresi tanındığı belirtildi. Söz konusu mutabakat kapsamında, bir uzlaşmaya varılması durumunda Suriye ordu birliklerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, bu birliklerin şehirlerin dış hatlarında konuşlanacağı ifade edildi. Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ilerleyen süreçte ele alınacağı kaydedildi.

SDG elebaşı Mazlum Abdi, Savunma Bakanı Yardımcılığı'na aday önerecek

Açıklamada, Suriye askeri güçlerinin bölgedeki Kürt köylerine girmeyeceği ve bu yerleşim yerlerinde mutabakat uyarınca bölge halkından oluşan yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı gücün bulunmayacağı kesin bir dille vurgulandı. Bildiride ayrıca terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin Savunma Bakan Yardımcılığı makamı için bir aday önereceği ve bunun yanı sıra Haseke Valiliği, Halk Meclisi temsili ve devlet kurumlarında istihdam edilecek personel listeleri için de adaylar sunacağı belirtildi.

SDG unsurları Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak

Tarafların SDG'ye bağlı tüm unsurların Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesine entegre edilmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edilen açıklamada, detaylı mekanizmalara ilişkin teknik tartışmaların sürdüğü, sivil kurumların da Suriye devlet yapısına dahil edileceği aktarıldı. Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından geçtiğimiz günlerde imzalanan ve Kürt vatandaşların dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname'nin uygulanacağı belirtilerek, bu adımın tüm bileşenlerin haklarının garanti altına alındığı birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü olduğu vurgulandı. Söz konusu anlayış birliğinin uygulama sürecinin bugün saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi. - ŞAM

