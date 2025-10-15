Suriye Devlet Başkanı Moskova'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Haberler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile birlikte Moskova'ya geldi. Ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki askeri üssün varlığı ve yeniden yapılanması üzerine görüşmeleri içeriyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ile birlikte ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova'ya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, ilk Rusya ziyareti kapsamında başkent Moskova'ya geldi. Eş-Şara'ya Moskova ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra da eşlik ediyor. Eş-Şara, Moskova temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki iki Rus askeri üssünün varlığı ve yeniden yapılanması konularının ele alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Fransız basını, Eş-Şara'nın ziyaret sırasında eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kendilerine teslim edilmesini talep edeceğini öne sürdü. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
