Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, yaklaşık 60 yıl aradan sonra BM Genel Kurulu'na hitap eden ilk Suriye lideri oldu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, yaklaşık 60 yıl aradan sonra BM Genel Kurulu'na hitap eden ilk Suriye lideri oldu. Konuşmasında eş-Şara, "Bugün, yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü, bunlar halen halkımızı zincirlemektedir" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitap etti. Eş-Şara, Suriye'nin Beşar Esad rejimi iktidarından önceki son lideri Nureddin el-Etasi'nin 1967'de katıldığı BM Genel Kurulu'ndan bu yana Suriye'yi BM Genel Kurulu'nda temsil eden ilk lider oldu.

Halen BM yaptırımları altında bulunan ancak 21-25 Eylül tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edebilmesi için kendisine özel seyahat izni verilen eş-Şara, konuşmasında Esad rejimine son veren devrimi iyilik ve kötülüğün savaşı olarak nitelendirdi. Eş-Şara, "Suriye, 60 yıl boyunca yönettiği toprakların değerini hiçe sayan baskıcı bir yönetim altında kaldı. Uzun yıllar boyunca adaletsizlik, mahrumiyet ve zulüm gördük. Sonra, onurumuzu geri kazanmak için ayağa kalktık. Önceki rejim, halkımıza karşı en korkunç işkenceleri uyguladı. Kimyasal silahlar, bombardıman, hapishanelerde işkenceler, zorla yerinden etmeler, mezhep kavgaları, uyuşturucu. Ülkemizi paramparça etti. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Eski rejim yaklaşık bir milyon insanı öldürdü, milyonlarcasını yerinden etti, iki milyon evi yıktı" dedi.

Suriye halkının örgütlenmekten ve askeri mücadeleden başka yolu kalmadığını söyleyen eş-Şara, "Bu askeri operasyon, merhamet, iyilik ve hoşgörü önceliğiyle yürütüldü. Siviller hedef alınmadı. Adalet, intikam olmadan hedeflendi. Biz, hakkımızı geri aldık. Zafer kazandık. Şehit anneleri için, sizler için, dünyadaki tüm insanlar için, çocuklarımız ve sizin çocuklarınızın geleceği için zafer kazandık. Mültecilerin dönüş yolunu açtık, uyuşturucu ticaretini yok ettik. Böylece Suriye, kriz ihraç eden bir ülkeden bir barış fırsatına dönüştü. Hem Suriye hem de bölge için" dedi.

"Uluslararası toplumu, bu saldırılar karşısında yanımızda durmaya çağırıyoruz"

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden saldırılarına da değinen eş-Şara, "İsrail'in ülkemize yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in politikaları, Suriye'ye destek veren uluslararası tutumla çelişmektedir. Bölgemizde yeni krizler ve çatışmalar meydana getirmektedir. Suriye, bu saldırılar karşısında diyaloğa bağlıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına bağlıyız. Uluslararası toplumu, bu saldırılar karşısında yanımızda durmaya çağırıyoruz" dedi.

"Yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz"

Suriye'nin, Esad rejiminin düşmesinden itibaren stratejik bir politika benimsediğini, güç boşluğunu doldurduğunu, uluslararası diyalog çağrısı yaptığını ve liyakat esaslı bir hükümet ilan ettiğini vurgulayan eş-Şara, "Şimdi, halkın temsilcilerini Halk Meclisi'nin temsilcilerini seçecek süreçte ilerliyoruz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, "Yoğun diplomasiyle Suriye, uluslararası ilişkilerini yeniden kurdu, bölgesel ve küresel ortaklıklar tesis etti ve yaptırımların çoğunu kademeli olarak kaldırdı. Bugün, yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü, bunlar halen halkımızı zincirlemektedir" dedi.

"Suriye, dünya milletleri arasındaki haklı yerini geri alıyor"

Eş-Şara, "Hakikat, yalana galip gelmiştir. Hak geldi batıl zail oldu. Suriye, dünya milletleri arasındaki haklı yerini geri almaktadır. Bu, aziz bir halkın iradesinin yankısıdır. Enkaz altından yeniden doğan, haklarını, özgürlüğünü ve onurunu geri alan bir halkın iradesinin yankısıdır" dedi.

Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye halkı adına Suriyelilere yardım eden, onları ülkelerinde ağırlayan ve zaferlerine sevinen tüm milletlere teşekkürlerini sunan eş-Şara, "Özellikle Türkiye'ye, Katar'a, Suudi Arabistan'a, tüm Arap ve İslam devletlerine, ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Gazze'ye de destek mesajı gönderen eş-Şara, "Biz savaşın ve yıkımın dehşetini en derinden bilen halklardan biriyiz. Bu nedenle Gazze halkının, çocuklarının, kadınlarının, ihlaller ve saldırganlıkla karşı karşıya kalan tüm insanların yanındayız. Savaşa derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi. - NEW YORK