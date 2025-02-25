Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan Ulusal Diyalog Konferansı'nda Önemli Açıklamalar

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara Ulusal Diyalog Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Silahların birliği ve devletin tekelinde olması bir lüks değil, bir görev ve zorunluluktur" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, başkent Şam'daki başkanlık sarayında ülkenin yeni yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda konuştu. Geçiş dönemi adalet komisyonu kurulacağını belirten eş-Şara, "Halkımızın haklarını geri kazandırmak, adaleti sağlamak ve Allah'ın izniyle suçluları adalete teslim etmek amacıyla bir geçiş adaleti organı oluşturmak için çalışacağız" dedi.

Son iki aydır Suriyelilere karşı suç işleyenleri bulmak için çalıştıklarını ifade eden eş-Şara, silahların teslim edilmesine ilişkin ise, "Silahların birliği ve devletin tekelinde olması bir lüks değil, bir görev ve zorunluluktur" şeklinde konuştu. "Suriye bölünmezdir, tam bir bütündür ve gücü birliğinden doğar" ifadelerini kullanan eş-Şara, "Tüm Suriyelileri, onlarca yıllık diktatörlüğün ardından yaraları sarmak ve acıları gidermek için birlik olmaya ve el ele vermeye çağırıyorum" dedi.

Suriyelilerin ülkenin yeniden inşası konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu kaydeden eş-Şara, "Bugün yaşadığımız şey olağanüstü, tarihi bir fırsat. Halkımızın ve ülkemizin çıkarlarına hizmet etmek için bunun her anından faydalanmalıyız" diye konuştu. Suriye halkının başarılarını baltalamak isteyenler olduğunu söyleyen Ahmed eş-Şara, "Güvenliğimize ve birliğimize zarar vermek ve Suriye'deki olumsuz durumu fırsatçılığa çevirmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu. - ŞAM