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Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Eş-Şara, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Suriye basını, görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarların ele alınacağını ifade etti.

Eş-Şara'ya ziyaretinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik ediyor. BAE, eş-Şara'nın göreve gelmesinin ardından ziyaret ettiği ikinci körfez ülkesi olurken, eş-Şara geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Öte yandan Eş-Şara, geçtiğimiz cuma günü Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. - ABU DABİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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