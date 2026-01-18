Haberler

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile başkent Şam'da bir araya geldi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile başkent Şam'da bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, ekonomik işbirliği ve terörle mücadelede koordinasyon konuları ele alındı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonu devam ederken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, başkent Şam'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.

Eş-Şara, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşa sürecine tüm Suriyelilerin katılımına ve diyaloğun önemine vurgu yaparak, terörle mücadelede koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Görüşmede ayrıca Suriye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yolları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Barrack dün terörist elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmüştü

Barrack, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirmiş ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katılmıştı. Toplantıda ABD'nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Suriye'deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin de yer aldığı belirtilmişti. - ŞAM

