Haberler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya İki Suikast Girişimi Engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın iki kez terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen suikast girişimi engellendiği açıklandı. Saldırılardan biri Şara'nın resmi nişan törenini hedef alıyordu. Şara, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın iki kez terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen suikast girişiminin engellendiği açıklandı.

Adı açıklamayan iki üst düzey yetkili, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın iki kez terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. Suriyeli üst düzey güvenlik yetkilisi ve Orta Doğu yetkilisi, suikast girişimlerinin son birkaç ay içinde gerçekleştirildiğini ifade ederken, Şara'nın devrik lider Beşar Esad'ın ardından ülkedeki istikrarı sağlama girişimlerine yönelik direkt tehditler olduğunu vurguladı. Saldırılardan birinin Şara'nın katılımı öncesinde duyurusu yapılan resmi nişan törenini hedef aldığını kaydeden kaynaklar, detay vermedi.

Suriye'de geçtiğimiz hafta sonu ülke çapında DEAŞ ile mücadele operasyonları gerçekleştirilmiş, 70'dan fazla şüpheli gözaltına alınmıştı.

Beyaz Saray'da ilk Suriye lideri

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşme için başkent Washington D.C.'ye cumartesi gece saatlerine gelmişti. Ahmed eş-Şara, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 58 yıl sonra hitap eden ilk Suriyeli lider olmuştu. Şara, Beyaz Saray'a resmi bir devlet başkanı ziyareti gerçekleştiren ilk Suriyeli lider olacak. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.