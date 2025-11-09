Haberler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara Washington'da Basketbol Oynadı

ABD tarafından başına ödül konulan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Washington D.C.'de CENTCOM Komutanı ve DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı ile basketbol oynayarak resmi ziyarette bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görüntüyü, "Çok çalış, daha çok oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç oyun oynuyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Ödül geçtiğimiz yıl aralık ayında kaldırılmıştı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 2017 yılında Ahmed eş-Şara'nın başına yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulduğunu duyurmuştu. Ödül, ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyetin geçtiğimiz yıl aralık ayında Ahmet eş-Şara ile Şam'da görüşmesinin ardından kaldırılmıştı. - WASHINGTON

