Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Washington D.C'de Suriye Diasporasıyla Buluştu

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Washington D.C'de Suriye diasporasıyla bir araya gelerek yurtdışında yaşayan Suriyelilerin ülkeleriyle bağlarını korumanın önemini vurguladı. ABD'deki temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı ve ABD Büyükelçisi'nin katıldığı toplantıda, diaspora üyelerinin ülke için oynadığı role dikkat çekildi ve Suriye'ye olan bağlılığın artırılması gerektiği ifade edildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, başkent Washington D.C'deki temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın katılımıyla Suriye diasporasıyla bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Washington D.C'ye geldi. Şara, bugün yapılacak görüşme öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın katılımıyla Suriye diasporasıyla bir araya geldi. Şara, burada gerçekleştirdiği konuşmasında yurtdışında yaşayan Suriyelilerin anavatanları Suriye ile bağlarını korumalarının önemini vurguladı. Suriyelilerin, ülkelerinin gerçek yüzünü dünyaya aktarmada ve haklı davalarını savunmada oynadıkları role dikkat çeken Şara, ayrıca diaspora üyelerinin girişimlerinin ve katkılarının, derin bağlılıklarını ve vatanlarına duydukları gururu yansıttığını belirtti. Yaklaşık 11 ay önce elde edilen zaferi hatırlatarak, o dönemin ülke tarihinde parlak bir sayfa açtığını ifade eden Şara, son dönemde hem iç hem dış siyasette kaydedilen çok sayıda başarının, devletin ve halkın yeniden imar sürecinde kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini dile getirdi. Şara, görüş ve önerilerini dile getiren Suriyelilere içtenlikle yanıt vererek, katkılarına ve duyarlılıklarına teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, katılımcılara Suriye hükümetiyle iletişim kanallarını açık tutma çağrısında bulundu ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülen programlara katılım göstermelerini istedi. Şara, Suriye halkının ülkelerine karşı daha fazla bağlılık ve sorumluluk sergileme çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanı Şeybani ise yaptığı kısa konuşmada, yurtdışındaki Suriyelilere ülkeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, hükümetin gurbetçilere büyük önem verdiğini ve onlarla iletişim kanallarını açık tuttuğunu vurguladı.

ABD'li özel temsilcisi Tom Barrack ise konuşmasında Suriye topluluğunun Suriye ile uluslararası toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolüne övgüde bulunarak ABD'nin Suriye'nin bölgesel ve uluslararası çevresine yeniden entegrasyonunu kolaylaştıracak girişimleri desteklemeye kararlı olduğunu belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
