Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Macron ile Bir Araya Geldi
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir toplantı yaptı.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, ABD'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'de temaslarına devam ediyor. Eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika