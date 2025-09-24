Haberler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Macron ile Bir Araya Geldi
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir toplantı yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'de temaslarına devam ediyor. Eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
