Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, IMF Genel Merkezi'ni Ziyaret Etti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere geldiği Washington D.C.'de temaslarını sürdürüyor. Ahmed eş-Şara, temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Suriyeli lideri, IMF Başkanı Kristalina Georgieva karşıladı.

"IMF'de Başkan Ahmed eş-Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı"

Kristalina Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed eş-Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü -ki hükümeti bunu mümkün kılıyor- görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON