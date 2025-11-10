Haberler

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Beyaz Saray'da Trump ile Görüştü
Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriyeli lider olarak ABD Başkanı Donald Trump ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin yeniden yapılanması, bölgesel güvenlik, mültecilerin dönüşü ve ekonomik iş birliği gibi konular ele alındı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk Suriyeli lider olarak temaslarına devam ediyor. Eş-Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yerel saatle 11.37'de başladı. Eş-Şara, gazetecilerin bulunduğu Batı Kanadı'nın ana kapısı yerine, basın mensuplarının göremediği yan bir girişten Beyaz Saray'a girerken, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi.

Görüşmenin detayları paylaşılmazken, diplomatik kaynaklar, iki liderin Suriye'nin yeniden yapılanması, bölgesel güvenlik, mültecilerin dönüşü ve ekonomik iş birliği gibi konuları ele alacağın aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
