Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, " Suriye'ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz, böylece Suriye halkı artık bu zincirlerden kurtulmuş olur" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika