Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep...

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Suriye'ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz, böylece Suriye halkı artık bu zincirlerden kurtulmuş olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
