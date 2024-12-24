Suriye'deki Muhalif Gruplar Savunma Bakanlığı Çatısı Altında Birleşiyor

Suriye'deki muhalif silahlı gruplar, kendilerini feshederek Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda yeni yönetimle anlaşmaya vardı.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmet eş- Şara, Esad rejimini deviren muhalif silahlı grupların liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede silahlı grupların dağıtılması ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra, geçtiğimiz günlerde geçici hükümette Suriye Savunma Bakanı olarak atanmıştı. - ŞAM