Suriye'de YPG/SDG ve Hükümet Arasında Silah Bırakma Görüşmeleri

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG/SDG (Suriye Demokratik Güçleri) arasında silah bırakma görüşmeleri sürüyor. Başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack başkanlığında bir toplantı yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da katıldığı toplantıda, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ve SDG elebaşı Mazlum Abdi bir araya geldi.

Suriye medyasına göre, Ahmed Eş-Şara ve Mazlum Abdi, askeri ve güvenlik güçlerinin entegrasyonunu sağlamak için ortak komiteler kurulması konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaların, ABD'nin gözetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda yapılan anlaşmalar, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesini ve SDG'ye bağlı üç tümen ile birkaç askeri tugayın Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Suriye ordusuna katılmasını öngörüyor. Suriye medyası, iç güvenlik güçlerinin Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleriyle birleştirileceği ve SDG'nin Suriye'nin kuzeyindeki ve doğusundaki birliklerde liderlik pozisyonlarını koruyacağı aktarıldı. Haberde ayrıca, Suriye hükümeti ve SDG güçleri, bölge sakinlerinden olacak şekilde karşılıklı olarak atanan yetkililer belirleyeceği, birleşme süreci tamamlandığında, "SDG" veya "Asayiş" adı altında bir güç kalmayacağı ve tüm birliklerin Suriye hükümetine bağlı askeri ve güvenlik güçlerinin adlarını alacağı kaydedildi.

Öte yandan, SDG heyeti ile Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin El Selame arasında ayrı bir toplantı daha gerçekleştirildi. - ŞAM