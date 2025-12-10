Haberler

AK Parti'li Dusak, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesinin 1'inci yılını değerlendirdi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Suriye'deki fiili bölünmüşlüklerin sona ermesi ve ulusal egemenliğin yeniden tesis edilmesinin hayati önemde olduğunu belirtti. Türkiye'nin Suriye halkının destekçisi olduğuna ve ülkenin yeniden yapılanmasına uluslararası desteğin şart olduğuna dikkat çekti.

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, "Ülkenin farklı bölgelerinde yıllardır süren fiili bölünmüşlüklerin sona ermesi, terör örgütlerinin ve yabancı milis unsurlarının etkilerinin sonlandırılması, ulusal egemenliğin tek çatı altında yeniden tesis edilmesi, bölgesel güvenlik ve uluslararası hukuk açısından hayati önemdedir." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsattı.

Geride kalan bir yıllık süreçte, Suriye'de tüm zorluklara rağmen ulusal kurumların yeniden işler hale getirilmesine, güvenliğin merkezileştirilmesine ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını dile getiren Dusak, bu çabaların uzun yıllar boyunca parçalanmış bir ülkenin yeniden siyasi bütünlüğe ulaşması açısından umut verici nitelikte olduğunu vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çeken Dusak, "Ülkenin farklı bölgelerinde yıllardır süren fiili bölünmüşlüklerin sona ermesi, terör örgütlerinin ve yabancı milis unsurlarının etkilerinin sonlandırılması, ulusal egemenliğin tek çatı altında yeniden tesis edilmesi, bölgesel güvenlik ve uluslararası hukuk açısından hayati önemdedir." diye konuştu.

Dusak, ekonomik açıdan Suriye'de yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu, bu nedenle uluslararası toplumun desteğinin Suriye'nin ekonomik ve sosyal anlamda ayağa kalkması için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye halkının en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Dusak, "Türkiye, Suriye'de siyasi birliğin, toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğin güçlenmesi ile Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşünün sağlanması yönündeki çabalara yapıcı katkılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
