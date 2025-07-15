Suriye'de Süveyda'da Ateşkes İlan Edildi

Suriye'de Süveyda'da Ateşkes İlan Edildi
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Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, Süveyda'da Dürzi ve Bedevi gruplar arasındaki çatışmaların sona erdiğini duyurarak ateşkes ilan etti. Bakan, sadece ateş açanlara karşılık verileceğini belirtti. Çatışmalar sonucunda 99 kişi hayatını kaybetti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Suriye'de hükümet güçleri, pazar gününden bu yana Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya girdi. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Bakan Abu Kasra, "Süveyda'da şehrin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle varılan mutabakatın anlaşmanın ardından tam ateşkes ilan ediyoruz. Sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceğiz ve kanun dışı grupların hedef alması durumunda müdahale edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kasra, tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini belirtti.

"99 kişi öldü"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, çatışmaların başlamasının bu yana 99 kişinin öldüğü, ölenlerden 60'ının Dürzi (4'ü sivil), 18'i Bedevi, 14'ü güvenlik görevlisi ve 7'sinin ise kimliği belirlenemeyen askeri üniformalı kişiler olduğu ifade edilmişti. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmalar sırasında 18 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ne olmuştu

Şiddet olayları, geçtiğimiz pazar günü Dürzilerin Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar patlak vermişti.

İsrail ordusu ise dün silahlı çatışmalara müdahale için Süveyda'ya giden Suriye ordusuna ait tankları vurmuştu. Ülkesinde Dürzi nüfusu bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir uyarı olduğunu, Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti. - SÜVEYDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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