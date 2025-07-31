Suriye'de SDG'nin Entegrasyonu İçin Hedef 2025

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MSB kaynakları, Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun yılsonuna kadar sağlanacağını bildirdi. Türkiye'nin, Suriye'nin siyasi birliğini destekleyerek terör örgütleriyle mücadelede Suriye yönetimine destek vereceği belirtildi.

MSB Kaynakları: ( Suriye'deki son duruma ilişkin) 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz.

MSB Kaynakları: (Suriye'deki son duruma ilişkin) Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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