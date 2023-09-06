Suriye'de PKK/YPG Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Suriye'nin değişik bölgelerinde PKK/ Ypg terör örgütü adına silahlı eylemler gerçekleştiren zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, PKK/ Ypg Silahlı terör örgütü üyesi olan ve Suriye'nin birçok bölgesinde YPG terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli Viranşehir ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alına zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA