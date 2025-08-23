Suriye'de Parlamento Seçimleri Güvenlik Sorunları Nedeniyle Ertelendi

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Esad rejiminin devrilmesinin ardından eylül ayında yapılması planlanan ilk parlamento seçimlerinin Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerinde "güvenli bir ortam sağlanana kadar" erteleneceğini açıkladı.

Suriye, Beşar Esad'ın geçtiğimiz yıl aralık ayında devrilmesinin ardından yapılacak ilk parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Suriye'nin tüm vilayetlerinde seçim düzenlenmesi gerektiğine yönelik vurgusuna rağmen eylül ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin yeni bir karar alındı. Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi'nden yapılan açıklamada, parlamento seçimlerinin Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerinde "güvenli bir ortam sağlanana kadar" erteleneceği bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya konuşan Yüksek Komitesi Sözcüsü Nawar Najmeh, seçimlerin ertelendiği üç vilayete ayrılan sandalyelerin seçimler yapılana kadar boş kalacağını söyledi. Najmeh, "Seçimler, yalnızca tamamen hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilebilecek egemen bir konudur" ifadelerini kullandı.

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Halk Meclisi'ndeki sandalye sayısının 150'den 210'a çıkarılacağını belirtmiş ve seçimlerin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını aktarmıştı.

Süveyda şiddetli çatışmalara sahne olmuştu

Süveyda kentinde 13 Temmuz Pazar günü silahlı Dürzi gruplar ile Bedevi Araplar arasında çatışma çıkmış, iki taraf da karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuştu. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, çatışmalar sırasında Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak 16 Temmuz Çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeniden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle aynı gün ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti. Perşembe akşamı yeniden başlayan çatışmaları kullanan İsrail ordusu, Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı da dün kapsamlı ateşkes ilan etmişti. - ŞAM