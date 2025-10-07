Haberler

Suriye'de Kapsamlı Ateşkes Sağlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmede kapsamlı ateşkes konusunda anlaştıklarını ve ateşkesin hemen uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, terör örgütü PKK/ Ypg ( Suriye Demokratik Güçleri) elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüğü belirterek, "Kapsamlı ateşkes konusunda anlaştık, ateşkesin uygulanmasına hemen başlanacak" ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG ( Suriye Demokratik Güçleri) elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüğünü ifade etti. Bakan Abu Kasra, Mazlum Abdi ile kapsamlı ateşkes konusunda anlaştıklarını belirtti. Abu Kasra paylaşımında, "Başkent Şam'da Mazlum Abdi ile görüştüm ve Suriye'nin kuzeyi ile kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı ateşkes konusunda anlaştık, ateşkesin uygulanmasına hemen başlanacak" ifadelerini kullandı.

Halep'te çatışma çıkmıştı

Suriye'nin Halep kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında dün çatışma çıkmış, 1 asker hayatını kaybetmişti. SDG'nin Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin çevresindeki bölgelere saldırdığı aktarılmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.