Suriye'de Kapsamlı Ateşkes Sağlandı

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG ( Suriye Demokratik Güçleri) elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüğünü ifade etti. Bakan Abu Kasra, Mazlum Abdi ile kapsamlı ateşkes konusunda anlaştıklarını belirtti. Abu Kasra paylaşımında, "Başkent Şam'da Mazlum Abdi ile görüştüm ve Suriye'nin kuzeyi ile kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askeri konuşlanma noktalarında kapsamlı ateşkes konusunda anlaştık, ateşkesin uygulanmasına hemen başlanacak" ifadelerini kullandı.

Halep'te çatışma çıkmıştı

Suriye'nin Halep kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında dün çatışma çıkmış, 1 asker hayatını kaybetmişti. SDG'nin Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinin çevresindeki bölgelere saldırdığı aktarılmıştı. - ŞAM