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Suriye'de gözaltında tutulanlar karşılıklı serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Politika
Suriye'de gözaltında tutulanlar karşılıklı serbest bırakıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin Astana süreci kapsamında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin Astana süreci kapsamında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan yedinci proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 13 Haziran 2022 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Rusya Federasyonu Türkiye El Bab Suriye Politika Haberler

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