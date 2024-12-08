Suriye'de Esed Rejiminin Düşmesi Kutlandı

Suriye'de Esed rejiminin son bulmasının ardından, Konya'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlama yapıldı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi Konya'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük sevinç ile karşılandı. Yüzlerce Suriyeli cadde ve sokaklarda toplanarak ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi. Şems Parkı'na gelen Suriyeliler burada tekbir getirerek sevinç gösterisi yaptı, yöresel müzikleri eşliğinde oynadı. Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde kutlamalarını yapan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı. - KONYA