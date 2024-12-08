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Suriye'de Esed Rejiminin Düşmesi Kutlandı
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Suriye'de muhalefetin Şam'ı ele geçirmesi üzerine, Konya'daki Suriyeliler büyük bir kutlama düzenledi. Yüzlerce kişi, Türk ve Suriye bayrakları ile sokaklarda yürüyüş yaparak sevinçlerini dile getirdi.

Suriye'de Esed rejiminin son bulmasının ardından, Konya'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlama yapıldı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi Konya'da yaşayan Suriyeliler tarafından büyük sevinç ile karşılandı. Yüzlerce Suriyeli cadde ve sokaklarda toplanarak ellerinde Türk ve Suriye bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi. Şems Parkı'na gelen Suriyeliler burada tekbir getirerek sevinç gösterisi yaptı, yöresel müzikleri eşliğinde oynadı. Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde kutlamalarını yapan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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