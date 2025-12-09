Suriye'de devrim sonrası çok sayıda ülkeyle 50 farklı anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yönetime gelen Ahmed eş- Şara, ülkenin yeniden inşası ve uluslararası arenadaki varlığının güçlendirilmesi için şimdiye kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyle 50 farklı iş birliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye, geçtiğimiz yıl Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sona eren 61 yıllık Baas rejiminin ardından devleti yeniden inşa çalışmalarına devam ediyor. Esad'ın ülkeden kaçmasıyla yeni hükümetin başına geçen Ahmed eş- Şara, 1 yıl içinde çeşitli ülkelerle iş birliği anlaşmalarına imza attı. Şara hükümeti, diplomatik ve ekonomik konumunu güçlendirmek amacıyla uluslararası iş birliklerini Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Arap, Avrupa ve Asya ülkeleriyle çeşitlendirdi. Şimdiye kadar çeşitli alanlarda yaklaşık 50 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmalar, havayolu taşımacılığı, limanlar, köprüler ve enerji projeleri aracılığıyla altyapının güçlendirilmesini, temel hizmetlerin iyileştirilmesini hedefledi. Ayrıca sağlık, eğitim, tarım ve insani yardım gibi kritik sektörlerin desteklenmesini sağlayarak, hizmetlerin en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaşması sağlandı. Ahmed eş-Şara hükümetinin ülkeyi yeniden kalkındırma amacıyla imzaladığı anlaşmalar, teknoloji ve bilgi transferini de içerirken, eğitim ve tarımda yapay zekanın kullanımı, iletişim ve dijital altyapının geliştirilmesi gibi alanlar da öne çıktı. Bu anlaşmalar, güvenlik ve istikrar boyutunu da göz ardı etmedi; askeri iş birliği ve sivil savunma ile doğal afetler ve güvenlik tehditlerine karşı ortak önlemleri kapsadı.

Hangi anlaşmalar imzalandı

Ahmed eş-Şara döneminde, 20 Ocak 2025'te Katar ile sivil savunma kapasitesini artırmak için iş birliği anlaşması imzalandı. 16 Şubat'ta ise yine Katar ile hava trafiği, altyapı ve eğitim-değerlendirme alanlarında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı. 11 Mart'ta Finlandiya ile ihtiyaç sahiplerine yönelik programlar ve eğitim projeleri için anlaşma yapıldı. 23 Mart'ta Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, sağlık, kapasite geliştirme, insani yardım ve savaş kalıntıları farkındalığı alanlarında 15 iş birliği anlaşması imzalandı. 10 Nisan'da Güney Kore ile diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair anlaşma imzalandı. 1 Mayıs'ta Fransız CMA CGM şirketi ile Lazkiye Limanı konteyner terminalinin işletimi için anlaşma imzalandı. 8 Mayıs'ta ACSAD ve Arap İletişim ve Bilgi Teknolojileri Örgütü, tarım ve sulamada yapay zeka uygulamaları için iş birliği anlaşması imzalandı. 15 Mayıs'ta Suriye ve Türkiye bakanlıkları, akademik program ve yapay zeka alanında ortak iş birliği anlaşması imzaladı. 20 Mayıs'ta Ürdün ile Üst Koordinasyon Konseyi'nin kurulması için mutabakat zaptı imzalandı. 22 Mayıs'ta Suriye ve Türkiye enerji alanında iş birliği anlaşması imzaladı. 27 Mayıs'ta Dünya Gıda Programı (WFP) ile ihtiyaç bölgelerine un desteği için anlaşma imzalandı. 29 Mayıs'ta UCC Uluslararası Grubu ile enerji sektörünün geliştirilmesi ve elektrik üretiminin desteklenmesi anlaşması imzalandı. Aynı gün SANA ve MENA Ajansı, medya içeriklerinin paylaşımı için iş birliği anlaşması imzaladı. 19 Haziran'da Türkiye sağlık bakanlıkları, Halep'teki Onkoloji Hastanesi ve Şam'daki Kalp Cerrahisi Hastanesi için iş birliği anlaşması yaptı. 29 Haziran'da Fransa merkezli "Matier" ile 37 köprünün restorasyonu için anlaşma imzalandı. 30 Haziran'da Suriye İletişim Bakanlığı ve "Maha International" ile medya üretim altyapısı için "Damascus Gateway" anlaşması imzalandı. 13 Temmuz'da Suriye ve Dubai Dünya Limanları, Tartus Limanı'nın yatırım ve işletimi için 800 milyon dolarlık stratejik anlaşma imzaladı. Aynı gün Tarım Bakanlığı, WFP ile kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek anlaşması yaptı. 15 Temmuz'da Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, Kral Salman Yardım Merkezi ile orman yangınlarıyla mücadele için iş birliği anlaşması imzaladı. 24 Temmuz'da Sağlık Bakanlığı, "Inter Health" ile hastane, ilaç ve medikal teknoloji alanında iş birliği yaptı. 27 Temmuz'da Turizm Bakanlığı, Suudi "Lopark Concord" ile turizm tesislerinin restorasyonu ve işletilmesi için anlaşma imzaladı. Aynı gün Enerji Bakanlığı, Suudi mevkidaşı ile elektrik ve yenilenebilir enerji alanında stratejik mutabakat zaptı imzaladı. 30 Temmuz'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Damascus Uluslararası Havalimanı'nda reklam yatırımı için EMIRATI "Flic" ile anlaşma imzaladı. 3 Ağustos'ta Sağlık Bakanlığı, Suriye Alman Tıp Derneği ile sağlık sektörünün geliştirilmesi için iş birliği yaptı. 5 Ağustos'ta Ekonomi ve Sanayi Bakanlıkları, Türkiye ile ortak sanayi ve teknoloji projeleri için iş birliği anlaşması imzaladı. 6 Ağustos'ta Başkan huzurunda 12 yatırım projesi için 14 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı; aynı gün Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu. 13 Ağustos'ta Suriye ve Türkiye savunma bakanlıkları, Suriye Ordusu'nun kapasitesini artırmak için askeri iş birliği anlaşması imzaladı. 18 Ağustos'ta Suriye ve Suudi Arabistan, yatırım teşvik ve korunması anlaşması imzaladı. 22 Ağustos'ta Enerji Bakanlığı, Türk şirketi Nakkaş Holding ile Azerbaycan gazı sağlanması anlaşması yaptı. 25 Ağustos'ta Telekomünikasyon Bakanlığı, "Silk Link" ve "Barq Net" projeleri için ADL ile çerçeve anlaşması imzaladı. 27 Ağustos'ta Elektrik Dağıtım Kurumu, Türk-Suriye Enerji Şirketi ile 100 MW güneş enerjisi anlaşması imzaladı. 28 Ağustosta Suudi şirketlerle elektrik ve petrol projeleri için 6 mutabakat zaptı imzalandı. 10 Eylül'de Suriye Yatırım Kurumu ve Habtoor Group ile sahil bölgesinde yatırım projeleri için mutabakat zaptı imzaladı. 23 Eylül'de Suriye ve Umman Sivil Havacılık Kurumları, hava taşımacılığı iş birliği anlaşması imzaladı; aynı gün Merkez Bankası ve MasterCard, dijital ödeme altyapısının geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzaladı. 1 Ekim'de Elektrik Dağıtım Kurumu, STE ve Suudi şirketlerle yenilenebilir enerji projeleri için anlaşmalar yaptı. 2 Ekim'de Suriye Havayolları, SITA ile bilgi teknolojileri ve yazılım geliştirme anlaşması imzaladı. 13 Ekim'de Ulusal Enerji Araştırma Merkezi, Iproplan ve Rostock Üniversitesi ile mühendislik eğitimi ve binalarda ısı yalıtım kodu güncellemesi için anlaşma imzaladı. 20 Ekim'de Şam Valiliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Venedik Üniversitesi ile sürdürülebilir kentsel planlama anlaşmaları imzaladı. 25 Ekim'de Suriye Telekom ve Medusa (İspanya), Suriye'yi uluslararası iletişim ağına bağlayan ilk denizaltı kablo anlaşmasını imzaladı. 5 Kasım'da Sağlık Bakanlığı, AHR ve Norwac ile sağlık sektöründe cihaz ve altyapı desteği için anlaşmalar imzaladı. 24 Kasım'da Şam Uluslararası Havalimanı geliştirme ve işletme projeleri için uluslararası konsorsiyum ile anlaşmalar imzalandı. 9 Aralık'ta Suriye Petrol Şirketi, Suudi şirketlerle petrol ve doğal gaz alanında dört anlaşma imzaladı. - ŞAM