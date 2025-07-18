Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Süveyda'daki Çatışmalara İlişkin Açıklama

Suriye Cumhurbaşkanlığından Süveyda'daki çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Yetkili kurumlar, çatışmaları sona erdirmek ve çatışmayı sahada çözmek üzere özel bir güç göndermek için çalışmakta, aynı zamanda da siyasi ve güvenlik önlemleriyle istikrarı tesis etmeye ve kentin en kısa sürede yeniden huzura kavuşmasını sağlamaya çalışmaktadır" denildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Süveyda'daki çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Süveyda'daki olayların derin bir endişeyle takip edildiği aktarılırken, "Bu gruplar, silahı bir oldu-bitti aracı olarak kullanmış, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere sivillerin hayatını doğrudan tehlikeye atmıştır. Ailelere saldırmak, çocukları korkuya sevk etmek ve insanların evlerine girerek onurlarına saldırmak, ahlaki, hukuki ve insani her ölçüte göre reddedilen ve kınanan bir durumdur. Bu tür eylemler hiçbir gerekçeyle kabul edilemez" denildi.

" Suriye, olaylar karşısındaki tutumunu, toplumsal barış ve sükuneti sağlama ilkesi üzerine inşa etmektedir"

Sivillere saygı göstermenin ve onların güvenliğini sağlamanın ulusal bir görev olduğuna değinilen açıklamada, "Bu değerlere yönelik her türlü ihlal, toplumun özüne bir darbe ve ülke birliğine yönelik bir tehdittir. Suriye Arap Cumhuriyeti, bu olaylar karşısındaki tutumunu, intikam mantığı değil, toplumsal barış ve sükuneti sağlama ilkesi üzerine inşa etmektedir. Kaosa kaosla cevap vermez, yasayı yasayla korur, saldırıya adaletle karşılık verir, intikamla değil" ifadeleri kullanıldı.

"Bu devlet, ne sadece Dürzi topluluğuna, ne de yalnızca Bedevilere aittir"

Suriye'nin, ülkedeki tüm vatandaşların devleti olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu devlet, ne sadece Dürzi topluluğuna, ne de yalnızca Bedevilere aittir. Ulusal sorumluluk, herkesin aynı çatı altında, vatan çatısı altında ve ortak bir referansla, hukukla, bir arada olmasını gerektirir. Bu gelişmeler ışığında, Suriye Arap Cumhuriyeti tüm tarafları itidale ve sağduyuya davet etmekte, vatandaşların güvenliğini ve toplumun istikrarını tehdit eden ihlalleri durdurmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulamaktadır. Yetkili kurumlar, çatışmaları sona erdirmek ve çatışmayı sahada çözmek üzere özel bir güç göndermek için çalışmakta, aynı zamanda da siyasi ve güvenlik önlemleriyle istikrarı tesis etmeye ve kentin en kısa sürede yeniden huzura kavuşmasını sağlamaya çalışmaktadır" denildi.

Birlik çağrısının da yer aldığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, bu ülkenin tüm bilge ve sorumlu evlatlarını, bu sıkıntılı süreci aşmak için el ele vermeye, gerilimi tırmandıran çağrılardan uzak durmaya ve yüzyıllardır Suriye'yi ayakta tutan zengin toplumsal dokuyu korumak adına birlikte çalışmaya çağırmaktadır" ifadeleri yer aldı. - ŞAM