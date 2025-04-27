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Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Kürt Gruplara Sert Tepki

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan Kürt Gruplara Sert Tepki
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Suriye Cumhurbaşkanlığı, Kürt grupların özerklik ve federalizm taleplerini reddederek, ulusal birliği tehdit ettiği uyarısında bulundu ve Suriye topraklarının birliğinin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Suriye'deki Kürt grupların özerklik ve federalizm taleplerine karşı çıkarak, "Federalizm veya özerklik adı altında ulusal mutabakat olmadan bölünme veya ayrılıkçı kantonlar oluşturma girişimlerini açıkça reddediyoruz" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki Kürt grupların özerklik ve federalizm taleplerine sert tepki gösterdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, devrik lider Beşar Esad sonrası dönemde özerklik ve federalizm talep eden Kürt grupların ulusal birliği tehdit ettiği belirtilerek, "Federalizm veya özerklik adı altında ulusal mutabakat olmadan bölünme veya ayrılıkçı kantonlar oluşturma girişimlerini açıkça reddediyoruz. Suriye topraklarının ve halkının birliği kırmızı çizgimizdir" denildi.

Kürt gruplar Kamışlı'da bir araya geldi

Suriye'nin Kamışlı kentinde dün bir araya gelen Kürt gruplar, ABD'li yetkililerin de katıldığı bir konferans düzenlemişti. Konferansın ardından yayınlanan bildiride, "Suriye'de Kürt sorununa ademi merkeziyetçi demokratik bir devlet çerçevesinde adil çözüm sunan ortak bir siyasi vizyon oluşturuldu" ifadelerine yer verilmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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